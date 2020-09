Tras polémica #Lady3Pesos reaparece comiendo chicharrón en salsa verde

Luego de volverse tendencia y pedir disculpas, #Lady3Pesos colvió a compartir un video pero en esta ocasión comiendo un taco de chicharrón en salsa verde.

FOTO TOMADA DE YOUTUBE

De acuerdo a El Heraldo, con cubrebocas y caminando en la calle, la mujer conocida como #Lady3Pesos realizó un video en el que hace la recomendación de un puesto de alimentos que ofrece chicharrón en salsa verde.

La ahora influencer mostró el momento en el que se come un taco de chicharrón en salsa verde y además volvió a ofrecer disculpas por ofender al alimento durante una discusión que tuvo con un par de guardias en un centro comercial.

Cabe señalar que el video ya superó las mil 800 visitas y pertenece a la cuenta que fue abierta a nombre de Michelle Boulierac.

Para todos aquellos que dicen que no me gusta, les voy a dar la prueba de que me encanta".

"Eres un naco, ganas $3, háblale al gerente. Tú q pendeja... soy abogada voy a #PROFECO y a la verga todo... ganas 3 pesitos? Ve a comer chicharrón en salsa verde a tu casita", dice #Lady3Pesos a empleados por impedirle el paso al súper con una menor, en @AzcapotzalcoMx#Video?? pic.twitter.com/tNfiPK7OkY — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 28, 2020

#LADY3PESOS

La semana pasada Michelle fue llamada: #Lady3Pesos después de entrar en una discusión con los guardias de un supermercado, a quien ofendió por no dejarla pasar sin portar cubrebocas de manera adecuada y por querer ingresar junto con su hija.

Durante la agresión, exigió que le devolvieran los tres pesos del estacionamiento, llamó naco a uno de los agentes, amenazó con denunciarlos ante la Profeco y finalmente asumió que el trabajador comía chicharrón en salsa verde debido a su bajo sueldo.

Tras estos actos, Century 21, la empresa inmobiliaria en la que trabajaba la agresora decidió despedirla, pues, comentó, su forma de comportarse no formaba parte de la normativa con la que trabaja la marca.

LAS DISCULPAS DE #LADY3PESOS

La mujer dio a conocer el pasado miércoles un video en el que se disculpaba por la agresión hacia los guardias de seguridad a los que aceptó haber agredido.

En el video asegura que la ofensa hacia el chicharrón en salsa verde fue una broma de mal gusto y dijo que era un alimento que comía junto con su familia.

"Creo que mi manera de actuar no fue la correcta, fue algo muy estúpido, algo muy irracional".Michelle Castro.

