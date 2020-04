¿Tu personaje es Ross? Lanzan "Adivina Quién" edición "Friends"

El popular juego de mesa "Adivina Quién" está estrenando una edición especial de "Friends" con Rachel, Ross, Phoebe, Mónica, Chandler, Joey y otros personajes de la famosa serie de los 90´s.

De acuerdo con Cosmopolitan, en medio de la contingencia por covid-19 y para que no estés tan aburrido en casa, la tienda de juegos de mesa en línea Etsy, lanzó una edición especial de "Adivina quién" con los personajes de "Friends".

Además de incluir a los protagonistas de la serie, el juego también incluye a otros personajes como Tag, Gunther, el novio de Mónica y más personajes que solo un fan de está icónica serie podría recordar, pero tan sencillo de jugar que cualquier persona puede entrarle al desafío.

El juego se encuentra disponible en línea en Etsy y tiene un costo aproximado de mil 700 pesos mexicanos. Incluye 48 cartas de personajes.

Por si el juego de "Friends" no te es suficiente, también tienen otros con temáticas de "Harry Potter", "Gilmore Girls" y "The Office". El costo de sus productos no incluye gastos de envio.

(Aline Núñez)