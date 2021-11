"Último domingo del abuelo": En redes buscan al dueño de un billete de 50

En redes sociales circula la imagen de un billete de 50 pesos, pero no es uno común y corriente este tiene grabada la leyenda "Último domingo del abuelo" (FOTO ESPECIAL)

Todos los días en redes sociales surgen historias que nos llenan de alegría o tristeza, como la que a continuación te compartimos, y es que los lazos familiares suelen ser de los más fuertes, ahora una usuaria pidió la ayuda de los cibernautas para encontrar al dueño de un billete de 50 pesos.

En plataformas digitales ya circula la imagen de un billete de 50 pesos, pero no es uno común y corriente este tiene grabada la leyenda "Último domingo del abuelo".

Tal parece que usuarios de redes sociales se están dando a la tarea para encontrar al dueño y regresarlo pues al parecer era un preciado recuerdo de alguien, que tuvo que desprenderse de el por razones desconocidas.

"Me dieron este billete en un cambio y a lo que dice me imagino que es el último domingo que recibió de su abuelito Me imagino que por eso hasta lo marcó y quiso conservarlo... Desconozco las causas del porqué tuvo que pagar con ese billete... Pero si tú reconoces este billete, escríbeme para regresártelo y puedas conservar ese bonito recuerdo. Sólo dime cómo se llama tu abuelito, para saber que es tuyo. Compartan para llegar a su dueño", escribió la usuaria en su cuenta de Facebook.

La persona que publicó la noticia es originaria de Guadalajara, Jalisco y se identifica como Glez Mari y al parecer es una chica que se dedica a la venta de ropa y calzado, el video con el que pidió ayuda ya cuenta con más de 200 compartidas, cientos de comentarios y reacciones, pues muchas personas sintieron empatía con la frase escrita y el recuerdo que alguien quiso tener de su abuelo.

Los comentarios de los usuarios

"Que gran gesto de tu parte!! ¡¡Dios te recompensará!!"

"Te ayude a publicar en otro grupo ojalá aparezca el dueño y si es así nos avisas para saber el desenlace"

"Pero nos avisas cuando se halla devuelto, quisiera ver el final feliz"

