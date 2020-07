"Un día con...", el reto que pone en tendencia a Chabelo, Elán y más

El reto "Un día con..." que lanzaron en Twitter, puso en tendencia a famosos como Chabelo, Elán, Pedrito Sola, Bárbara de Regil, Danna Paola y otros; pero... ¿en qué consiste y cómo inició?

hola twitter ya puse mi granito de arena con los TT gracias te quiero pic.twitter.com/5RgFd8BwHp — emiliocoro (@emiliocoro) July 14, 2020

El usuario @emiliocoro lanzó un hilo con el reto "Un día con..." en el que los demás usuarios de Twitter debía seleccionar una de las diez opciones de la fila titulada "último número de su celular" y complementarla con las otras opciones de la fila "mes de nacimiento", para saber qué harían con alguno de los famosos que aparecían en el listado.

yo voy a ir por tacos con Belinda y un amigo va a ir a un motel con Donald Trump jajajaja pic.twitter.com/dwhMB7C5wW — emiliocoro (@emiliocoro) July 14, 2020

El gran número de reacciones, incluida la de la cantante Elán, causaron tal furor en la red social, lo que provocó que el nombre de estos famosos personajes se volvieron tendencia generando confusión.

A la playa con Chabelo ???????? https://t.co/BUjc1yPJAu — Elán (@_elan_) July 14, 2020

Así que si eres de los que se preguntó qué había pasado con estos famosos: Elán, Luis Miguel, Chabelo, Niurka, Micky Huidobro, Bárbara de Regil, Pedrito Sola, Thalía, Danna Paola, Belinda, Eugenio Derbez y hasta Donald Trump; ahora sabes que todo de debió a un reto.

¡Calma! Chabelo está bien, Pedrito no se comió otra mosca, Belinda no regresó con Lupillo, Bárbara de Regil no volvió a hacer de las suyas, de hecho ya ni compartirá rutinas de ejercicio, Niurka no se desnudó y no apareció la mamá de Luis Miguel, para los que esperaban algo extraordinario.

Pero si quieres divertirte un rato como lo hizo el usuario de Twitter, puedes entrar y seleccionar tus opciones para saber qué harías con alguno de estos famosos.

Se supone que voy a ir por tacos con Luis Miguel pero presiento que se va a fresear y va a preferir fetuccini con salsa de trufas blancas y queso parmesano... pic.twitter.com/Ogr8bFao4J — Natalia Spalla (@lia_vazmor) July 14, 2020

(Imelda Téllez)