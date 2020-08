Usuaria de Twitter revela aterradora profecía para el 27 de agosto

Mediante redes sociales se viralizaron una serie de mensaje en código que vio en una cuenta de Tik Tok y ahora todos se preguntan: ¿Qué va a suceder este jueves 27 de agosto? ¿Nos van a visitar los extraterrestres? ¿Qué le sucederá a un vuelo procedente de Malasia?

Abro hilo de un caso creepy de tik tok (user2819394837167) — ?????????? ?????????????? ???? (@scarbloood) August 20, 2020

De acuerdo a Grupo Fórmula, esta serie de mensajes afirman que el 27 de agosto pasará algo, pero y qué será.

Todo empezó cuando usuaria de Twitter @KarenDaniela publicó una serie de mensajes en código que vio en la cuenta de TikTok 2819394837167.

La usuaria también relató que a su mejor amiga le apareció el extraño video en su FYP (Página para ti) de TikTok, y cuando escuchó el audio, quedó aterrorizada por escuchar un audio que decía: "parpadea tres veces si necesitas ayuda", a lo que el hombre que estaba en la toma lo hace, dando a entender que pide ayuda desesperada.

El lunes (17 de agosto) estaba en mis clases online normal y veo que me llega un mensaje de gaby (mi mejor amiga) diciendome que le salió un video raro en su fyp de tik tok. pic.twitter.com/QhxsXDRDvR — ?????????? ?????????????? ???? (@scarbloood) August 20, 2020

La mejor amiga de la usuaria de Twitter, que compartió la extraña historia, notó que la misteriosa cuenta 2819394837167 seguía a su vez a 14 cuentas más, así que entró a cada una de ellas, y "se tomó el tiempo de traducir cada cuenta y me lo mandó por Whatsapp ese mismo día".

Cuando la chica volvió a mirar la misteriosa cuenta, le extrañó que todo estaba escrito en clave, y luego de traducirlo, halló esto:

The truth will be out son. They are unidentifiable, they communicate. We are lab rats. They are coming Boeing 777 200 ER. August 27?

Ella me mandó el video que le salió en su fyp y me dijo que cuando entrabas al audio del video decía "help us" e incluso en un comentario decía "parpadea 3 veces si necesitas ayuda" y el sujeto hizo un video parpareando 3 veces pic.twitter.com/TowQo8FAQa — ?????????? ?????????????? ???? (@scarbloood) August 20, 2020

Traducción: "La verdad saldrá. No son identificables, se comunican. Somos ratas de laboratorio. Vienen. Boeing 777 200 ER. 27 de agosto".

Tras compartir estos extraños mensajes y advertencias, la cuenta misteriosa de TikTok desapareció.

Video que le salió en fyp a gaby* pic.twitter.com/VndoyzBsCd — ?????????? ?????????????? ???? (@scarbloood) August 20, 2020

¿Pasará algo extraño el jueves 27 de agosto?

Pero luego, apareció otra misteriosa cuenta que sigue compartiendo videos que parecen no tener ningún sentido.

¿Por qué aparecen esas extrañas coordenadas? ¿Es una advertencia?

Gaby me dijo que el sujeto seguía a 14 cuentas y que era como un tipo de aviso, ella se tomo el tiempo de traducir cada cuenta y me lo mandó por whatsapp ese mismo día (escribió asi porque estaba nerviosa) pic.twitter.com/yRb3b5aabF — ?????????? ?????????????? ???? (@scarbloood) August 20, 2020

Y aunque no podemos explicar de qué se trata este tipo de misteriosos mensajes, esta es la última actualización de Karen Daniela.

ACTUALIZO HILO

De paso por tik tok me di cuenta que el sujeto volvio a poner los videos al público, y ahora sigue a una sola cuenta que es esta. pic.twitter.com/Deg5k2rNsf — ?????????? ?????????????? ???? (@scarbloood) August 20, 2020

(Azucena Uribe)