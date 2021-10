Usuarios captan aterrador "fantasma" en transmisión en vivo de "Ventaneando"

La tarde de este lunes 11 de octubre, usuarios de redes sociales captaron la aparición de un aterrador "fantasma" durante la transmisión al aire del programa "Ventaneando", el espectro estaba parado justo a la espalda de Pati Chapoy, la titular del programa.

Diversos usuarios reportaron la aparición de una "mujer fantasma" que se pudo ver al aire en el programa, al presunto ente se le puede ver por detrás de la ventana de la escenografía del foro, en la emisión en la que participaron esta tarde Pedro Sola, Daniel Bisogno, Linet Puente y Mónica Castañeda.

(FOTO TOMADA DE VIDEO)

"Casi me da el supiritaco al ver ese ente detrás de la puerta y de Pati Chapoy en el foro de Ventaneando", escribió la usuaria @monnet87; "Un fantasma está ventaneando a la señora Chapoy, Daniel Bisogno defiéndela", "Cuando Daniel estaba haciendo la mención de los colchones, se vio una sombra, cosa que no debe pasar en los foros de tanta iluminación", "No asusten con el fantasma de atrás, casi me da un paro", fueron otros comentarios que el programa de espectáculos y la misma Pati retuitearon en sus redes sociales.

Casi me da el supiritaco al ver ese ente detrás de la puerta y de @ChapoyPati en el foro de @VentaneandoUno ?????????????? pic.twitter.com/VxmQSbhsvT — ????o?????? Rosas (@monnet87) October 11, 2021

Por su parte, la cuenta de Azteca 7 también jugó con la noticia y emitió algunos mensajes: "Yo creo que a ese fantasma le gusta el chisme", pero no sé qué opinen ustedes.", "Se me puso la piel chinita", "Oigan, qué onda con esto, ya cuenten", "¿Qué clase de espíritu se está paseando por el foro de Ventaneando?"

Pese a que los seguidores del programa expresaron el miedo y desconcierto que sintieron al ver al aire a un espectro, y a que los conductores minimizaran el hecho en el programa, al finalizar la emisión se desveló la razón de la "aparición".

Dicen que confirmar tu asistencia al club del insomnio, te ayuda a que en la mañana siguiente ? despiertes fresco como lechuga, o por lo menos eso es #LoQueLaGenteCuenta. ?? pic.twitter.com/uE7bxcrZVx — Azteca 7 (@AztecaSiete) October 11, 2021

El fantasma que rondó la sala de "Ventaneando" en vísperas de las celebraciones de Halloween y Día de Muertos, es parte de una estrategia publicitaria por el inicio de la nueva temporada de Lo que la gente cuenta, programa unitario de TV Azteca que dramatiza historias paranormales y de aparecidos.

Minutos después del final del programa, su cuenta oficial de Twitter colgó un video donde se les ve a los conductores recibiendo una bolsa de pan por parte de una persona de la producción.

"¡Nuestros conductores no creían en fantasmas y hasta les tuvieron que dar un bolillo para el susto! No se pierdan el estreno de la nueva temporada de Lo que la gente cuenta a las 7:30 por Azteca Siete", se lee en el tuit, confirmando que todo se trató de una estrategia para el programa.

"Lo que necesitábamos pa´l susto y una torta en la noche", dijo Chapoy en el video.

(Imelda Téllez)