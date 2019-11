"Vamos a decidir como adultos", desatan guerra en Twitter por pastelitos

Las redes sociales se usan para difundir cualquier tipo de noticia, duda o aclaración, por esta misma razón usuarios de Twitter desatan guerra para definir cuál es el mejor pastelito que venden en la tiendita de la esquina.

Vamos a decidir como adultos ¿Chocotorro, Dálmata o Gansito?, así empezó la guerra de pastelitos en Twitter

El bizcocho de chocolate con mermelada de fresa cubierto con chocolate rosa, es decir, el chocotorro leva la delantera, pero el dálmata también aparece en las tendencias de Twitter por sus chispas de chocolate, y cubierta blanca. A pesar de que el Gansito de Marinela también esta concursando en este debate, internautas están votando más por Dálmata y Chocotorro, pues estos aparecen en la lista de tendencias de la red social del pajarito.

¿Cuál es tu favorito? A continuación, algunas reacciones de los tuiteros.

El dálmata es el mejor por tres razones

1. tiene chispas de chocolate

2. no tiene esa madre a la que Marinela insiste en llamarle "mermelada"

3. es un perrito goey a quien no le gustan los perros.

Aunque el chocotorro rifa también... Si prefieren el gansito, ni me hablen pic.twitter.com/UJq5T1TWmP — JONAS ELDELA BALLENA (@cesarjonaz) November 6, 2019

#chocotorro eras el mejor postre del mundo mundial, hasta que Marinela a compro a Wonder y la Bimbo a la primera , esa cubierta sabe a pura manteca rosa — OSCUDO (@ocuiriz) November 6, 2019

El Dálmata gana por goleada.

El Chocotorro y Gansito no están chidos. https://t.co/ECUrSPEqlK — Diego ????? (@die_esp1) November 6, 2019

El Chocotorro es el mejor.



El Gansito le gusta a puro pervertido.



El Dalmata solo le gusta a gente con fetiche de chupar pies. — précis de décomposition (@eleseguey) November 6, 2019

Wey ¿Qué pedo con Twiter? Veo que las tendencias en la tarde eran relacionadas a la situación de seguridad y politica en el país con el #MexicoDeLuto y ahora veo que el Chocotorro se encuentra en segundo lugar. Nuestras prioridades al parecer es un pancito. — ~Pico Pico con amor~ (@picopicodevimon) November 6, 2019

Cuando vi chocotorro en tendencias me acorde de mi infancia chale pic.twitter.com/bgy3nIhMD0 — Héctor Mosqueda (@EmmHector) November 6, 2019

No mamen, el mejor pastelillo es el napolitano... ya sé me voy alv.#Chocotorro pic.twitter.com/eYfs5iqiZI — Omar FZ (@zafra79) November 6, 2019

Obvio Chocotorro cuando era de wonder después flipy de Gamesa y Gansito de marinela cada uno tenían su peculiar sabor. ahora como dicen muchos todos los pastelitos saben igual ni a cual irle. — garispikee (@garispike) November 6, 2019

Qué rollo con esa competencia del chocotorro?



Los verdaderos reyes de las tiendas, los quita hambre, los lideres, el dúo dinámico son estos dos.



Cheetos torciditos y Emperador de chocolate. pic.twitter.com/viaSrnAfpQ — Daniel Karate Kid (@DGRDZ11) November 6, 2019

No salgan con mamadas de que #Chocotorro es mejor que #Gancito si son la misma MIERDA... Marinela y Wonder son la misma empresa PENDEJOS. Tanto es así que Chocotorro en USA se vende así pic.twitter.com/TFkRpXqxqH — RETROGAMER MX (@RETROGAMER_MX) November 6, 2019

