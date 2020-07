"Viajero del tiempo" asegura venir del 2030 y revela datos asombrosos

Un joven llamado Noah, quien asegura ser un "viajero del tiempo" y venir del año 2030, pasó la prueba del detector de mentiras tras revelar datos asombrosos que dejaron helados a muchos.

El hombre del futuro reveló que Donald Trump será reelegido, que la inteligencia artificial asumirá el control del mundo y que existirá la cura para varios tipos de cáncer entre muchas otras cosas.

Noah afirma que tiene "pruebas sólidas" para respaldar sus predicciones, pero no está seguro de poder decirlo, porque podría causar una paradoja.

En el video de YouTube publicado por Apex TV, el joven, cuya cara y voz han sido distorsionadas para ocultar su identidad, afirma que ha arriesgado su vida para viajar en el tiempo.

Entre sus predicciones esta la afirmación de que Google Glass-style se extenderá por todo el mundo. El bitcoin será cada vez más popular, pero todavía se usará el dinero tradicional.

También mencionó que en 2030 el presidente de los Estados Unidos es una figura misteriosa llamada Llana Remikee. El joven asegura que el futuro el calentamiento global ha provocado que las temperaturas en América del Norte aumentan mientras que Europa se ha enfriado.

Los humanos llegarán a Marte en 2028 y, el mismo año, se descubrirán los viajes en el tiempo. Afirma que los autos eléctricos podrán viajar tan rápido como el diesel y se curarán muchas formas de cáncer.

En una entrevista previa con Paranormal Elite, Noah dijo que tenía anorexia y de hecho tiene 50 años, pero que había tomado un medicamento para el rejuvenecimiento de la edad que lo había transformado en un joven de 25 años.

Como era de esperarse, las afirmaciones del joven han atraído el escepticismo. Sin embargo, en las imágenes de ApexTV se ve al presunto oráculo sentado en una silla con lo que parece ser un detector de mentiras de polígrafo envuelto alrededor de sus bíceps, mientras se le pide que prediga algunos de los principales eventos del futuro, y confirme que realmente es quien dice ser.

La entrevista comienza y a Noah se le hace una simple pregunta: "¿Es usted un viajero en el tiempo real del año 2030?"

Él responde con un sí y "verdadero" aparece en grandes letras verdes superpuestas en el video, aludiendo a que ese es el resultado que presenta la máquina ante las interrogantes.

El viajero afirma que ha arriesgado su vida para viajar en el tiempo pues, su misión es "contar lo que el mundo tiene reservado".

¿ES POSIBLE VIAJAR EN EL TIEMPO?

Brian Greene, profesor de física y matemáticas de la Universidad de Columbia y cofundador del World Science Festival (Festival mundial de ciencia), asegura que viajar al futuro es "definitivamente posible" en su video, publicado por Business Insider.

Según el científico, hay dos tipos de viajes en el tiempo radicalmente diferentes.

Einstein nos mostró el camino hace más de cien años. Si uno va al espacio, viaja a una velocidad cercana a la de la luz, da una vuelta y regresa, su reloj estará marcando el tiempo más lentamente. Así que cuando llegue, será el futuro en el planeta Tierra, recuerda el físico.

Además, Greene observa que Albert Einstein mostró que si uno se aproxima a una fuerte fuente de gravedad —una estrella de neutrones o un agujero negro— y se acerca al borde de ese objeto, el tiempo también ralentizaría la marcha en relación a los demás. Y por lo tanto, cuando vuelva a la Tierra estará en un futuro lejano.

El científico señala que estas teorías no son nada controvertidas y muchos físicos confirman que sí es posible viajar así al futuro. Sin embargo, otro tipo de viaje en el tiempo —al pasado— es menos probable, la mayoría de los científicos opina que es imposible.

La idea, que la gente considera al menos digna de atención respecto a los viajes al pasado, hace uso de un concepto extraño llamado agujeros de gusano, otro descubrimiento de Albert Einstein.

Se trata de un puente de un lugar a otro, una especie de túnel que esencialmente consiste en un atajo a través del espacio y el tiempo. Greene señala que es posible manipular las aberturas de un agujero de gusano, es decir, acelerar su extremo final a una velocidad relativamente alta respecto de su otro extremo. La dilatación de tiempo relativista resultaría en una boca del agujero de gusano acelerada envejeciendo más lentamente que la boca estacionaria, visto por un observador externo. Esto quiere decir que cualquier cosa que entre por la boca acelerada del agujero de gusano podría salir por la boca estacionaria en un punto temporal anterior al de su entrada, si la dilatación de tiempo ha sido suficiente.

No sabemos si los agujeros de gusano son reales. Aunque fueran reales, no sabemos si sería posible pasar por ellos. Por lo tanto, hay toda clase de incertidumbres aquí. La mayoría pensamos que no será posible hacer un viaje al pasado a través de un agujero de gusano. Pero esta teoría todavía no está descartada.

(Imelda Téllez)