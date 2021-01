Video de hombre que "pasea" a su lomito en caballo se hace viral

Mediante redes sociales se viralizó un video en donde los protagonistas son un perrito y su dueño que hicieron sonreír y muriéramos de ternura.

FOTO TOMADA DE TIKTOK

Cabe señalar que la escena se grabó en México e inmediatamente se volvió viral; la rapidez con la que el peludito mueve la cola indica que está desbordándose de felicidad en su aventura "al galope".

TikTok es una fuente inagotable de contenido, eso está claro. Y un video presuntamente grabado en México se hizo tremendamente viral, dada su inevitable ternura.

En el video se ve a un hombre vestido con ropa típica del campo mexicano y a su perrito, que está montado arriba de un caballito eléctrico, de esos que le echas una moneda para que se mueva.

El material muestra al perrito feliz sobre el caballo, moviendo frenéticamente la cola, indicador infalible de que está disfrutando cada momento de su aventura al galope. En tanto, su dueño lo observa con cuidado para que no se caiga y también da algunos pasitos por su cuenta.

El usuario que publicó el material lo acompañó con la canción "Be my Baby" de The Ronettes, una canción romántica clásica. Esta combinación de audio y video le valió un total de 1,7 millones de "Me gusta" hasta el minuto, y cerca de 28 mil comentarios por parte de la comunidad tiktoker.

Justamente en esos comentarios, uno de los usuarios dio con el dueño del perrito y co-protagonista del video, llamado @guiye59. En su cuenta, el hombre se identificó como el protagonista del video y además se puede ver otro registro en donde baila con el peludo posado sobre su cabeza.

Lo mejor que vas a ver hoy ????https://t.co/OgwFzAGv0G pic.twitter.com/kxnl72cqwS — Lomitos Suavecitos (@SuavesLomitos) January 19, 2021

(Azucena Uribe)