"Ya se divorció Inés Gómez Mont de Víctor Álvarez Puga", asegura Mhoni Vidente

Inés Gómez Mont hace una declaración en la que dice que ella se puede defender, pero lo mejor de cuando uno es inocente es que ella se defiende sola, no defiende al marido, ella está hablando personalmente, se defiende sola, no habla del marido ni del cuñado, para mí que ya se separaron, Inés Gómez Mont y el marido ya no están juntos, señaló Mhoni Vidente.