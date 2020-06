Youtubers mexicanos chocan auto deportivo y el video se vuelve viral

La mayoría de los hombres sueña conducir un auto deportivo último modelo y cuando lo cumplen suele convertirse en uno de los mejores momentos de su vida, pero no siempre es así, como a continuación te vamos a contar un grupo de Youtubers mexicanos pasaron la peor vergüenza de su vida, y es que cuando por fin pudieron manejar el auto deportivo de sus sueños... ¡Lo chocaron!

De acuerdo a Grupo Fórmula, En el canal de YouTube ATRX Lifestyle, que cuenta con casi medio millón de suscriptores, los jóvenes graban su odisea para recoger el auto de sus sueños de un taller mecánico; un Lotus.

"Justo me traje el Lotus a la ciudad de Puebla, porque estamos en pandemia, el Lotus es un coche que me gusta manejar demasiado, así que me lo traje para dar un paseo. Ya estamos en el Lotus, qué bien se siente tenerlo prendido y ya de vuelta".

El problema es que cuando los youtubers grabaron el video estaba lloviendo, por lo que desde que comenzaron a manejarlo, sintieron que el Lotus no funcionaba como normalmente lo hace.

"Está muy mojado el piso, se siente peligroso, bro.No está acelerando como acelera normalmente. Está actuando raro".

De pronto, el youtuber alcanza a pronunciar "Se me fue el put* carro", y es cuando vemos cómo chocó el auto deportivo y destrozó la fascia.

Algunos usuarios le hicieron ver a los youtubers que lo que pasó es que antes de registrarse el accidente, se prendió el testigo del freno de mano, "se amarró y con la lluvia se patinó. Fue error del auto, no de ´Chencho´".

Otros usuarios también explicaron qué pasó con el millonario vehículo.

"El freno de mano de este coche es mecánico, no eléctrico, el testigo fácilmente pudo haber sido por el ABS o algún asistente anti derrapada, control tracción o control estabilidad (aunque normalmente son amarillos), no por el freno de mano".

"Al apagarse el control de tracción (como el coche venia haciendolo) o cuando hay una falla en control de tracción o abs prende el testigo pero no quiere decir que lo traigas puesto, incluso el coche tiene el freno de mano mecánico no porque marque el testigo quiere decir que el freno se active solo".

