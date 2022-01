Albañiles al estilo "Avengers"; trabajadores de construcción arrasan en TikTok

Albañiles al estilo "Avengers"; un grupo de trabajadores de una construcción se convirtieron en la nueva sensación de TikTok por transformarse en superhéroes de Marvel para promocionar su trabajo.

El video fue compartido desde la cuenta @covocarquitectos, de la arquitecta María José Covarruvias, siendo ella la encargada de mover esta página, así como la personas detrás de todas las iniciativas en cada uno de los videos, la cual incluye presentar a cada uno del personal que labura con ella.

"LOZA VENGERS"

El son de la épica melodía de las películas de "Avengers", cuatro expertos de la albañilería se transformaron en los icónicos Capitán América, Wolverine, Thor, Deadpool y Hawkeye, pero portando sus herramientas típicas del oficio de la construcción.

"¿A quién elegirías para cuidar tu obra?" dice la leyenda del video, donde Thor es parodiado con una bolsa vacía de cemento que funge como armadura, y una comba que simula ser el "Mjolnir" el martillo del dios del trueno.

Capitán América hace un saludo militar y su escudo hecho con la tapa de un balde de pintura. Hawkeye posa con un arco y fleca casero. Wolverine utiliza varillas de hierro para simular las garras de Logan hechas de adamantium; mientras que Deadpool saca dos barras de metal para simular los característicos sables de este irreverente superhéroe.

La publicación se ha vuelto viral en Tiktok consiguiendo más de 2.9 millones de reproducciones, con likes que superan los 118 mil y comentarios por encima de los 2 mil 400, donde muchos usuarios, de forma coloquial, los han bautizado como "Loza Vengers" o "Los vengalbañiles".

Sin embargo, algunos comentarios negativos aseguraron que por estar haciendo videos para las redes sociales es que no acaban las obras a tiempo, razón por la cual, en una publicación posterior, María José Covarruvias explicó que esas afirmaciones son falsas, pues estas no toman más de 5 minutos, lo que no afecta en lo absoluto el ritmo de trabajo.

(Aline Núñez)