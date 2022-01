Así respondió la "ex novia" del chico que abandonó Harvard por regresar con ella

Así respondió la "ex novia" del chico qu...

Abandona Harvard para regresar con su ex y se vuelve viral en TikTok porque ella decidió botarlo, por eso amigos, nunca se enamoren, podrían cometer tonterías.

FOTO TOMADA DE BLOGS

PERRITO MILLONARIO CAUSA FUROR EN REDES SOCIALES AL MOSTRAR SU LUJOSA CASA

Todos los días se viralizan en redes sociales historia de amor que nos hacen creer en él pues a pesar de todas las pruebas de la vida estos este siempre sale vencedor, pero a continuación te contamos una en donde el protagonista jamás pensó que ir tras él sería la peor decisión de su vida.

Todo comenzó con un joven mexicano que abandonó sus estudios en Harvard para pasar el resto de su vida con su novia, pero lamentablemente su novia decidió terminar con él.

La historia comenzó a circular en TikTok, donde el usuario @palevill27 contó cómo se la pasó cuando dejó uno de las mejores universidades para irse con su morrita.

Abandona Harvard para regresar con su ex pero ella lo botó

La historia de este desafortunado muchacho se hizo viral ya que entró a un trend en donde debía contar su historia de amor más dolorosa y él contó lo siguiente:

"Cuando les dije a mis papás que Harvard no era lo que esperaba, para regresar contigo", dijo el pobre chico todo triste.

Claro que los comentarios estuvieron en contra del muchacho pues nadie en su sano juicio prefiere irse de una de las instituciones más prestigiosas nada más por amor, nadie nunca, amixes.

"Ser inteligente en la escuela no es lo mismo que ser inteligente en la vida", "Diría mi mamá: para pen**** no se estudia", "Muy listo para entrar a Harvard, pero no mucho para la vida", comentaron muchos usuarios de la plataforma de videos.

EL "BRUJO MAYOR" AFIRMA QUE CHRISTIAN NODAL Y BELINDA NO TENDRÁN UNA BODA FORMAL

Lo loco es que ya tres chicas se han unido al tren y han asegurado ser las protagonistas de esa historia fallida, la primera que dice ser la exnovia por la cual el vato la dejó, otra que dice ser la amiga que lo dejó en la friendzone y la morrita que ni tiene que ver pero que dice que era su crush.

Minutos después la joven publicó un video respondiendo la historia del joven donde escribió: Cuando tu "amigo" deja Harvard por ti, mismo que se superando los 332.3 k y generando más de 6600 comentarios.

Cabe señalar que hubo quienes, incluso, cuestionaron la veracidad de la historia, asegurando que se trataba de un video para ganar popularidad y clicks.

Independientemente de si ha sido real o no, lo cierto es que toda historia tiene más de una versión y, ahora, también por TikTok, apareció la mujer en cuestión, aquella por la que el tiktoker, supuestamente, dejó sus estudios en Harvard.

La respuesta la usuaria @daniaustin37, una vez más, volvió a hacerse viral, además de que en la descripción de su video escribió "sin remordimientos" y algunas banderas rojas, las cuales, en el argot de las redes sociales, son señales de alerta sobre una persona que es catalogada como "tóxica".

(Azucena Uribe)