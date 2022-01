"¡No es Vicente Fernández, es mi mamá!", reporteros confunden carroza fúnebre

"¡No es Vicente Fernández, es mi mamá!" En medio de la tristeza por la partida de "El Charro de Huentitán", surgió un momento chusco que se volvió viral en redes sociales, la confusión de unos reporteros que iban tras la carroza fúnebre equivocada.

Y es que mientras reporteros grababan en vivo la que presuntamente era la carroza del intérprete, una mujer baja el vidrio de su camioneta y los saca de su error.

Vicente Fernández, el hombre que durante más de 57 años de carrera, llenó plazas, estadios, conquistó a México, y al mundo de habla hispana con sus canciones y su música, dice un hombre, que camina junto a la presunta carroza de ´Don Chente´.

Al momento que ésta se detiene, el hombre que transmite en vivo pregunta al aire ¿qué pasa?. A la vez un hombre vestido totalmente de negro -que sería el chófer de la carroza- se acerca con una mujer que se encuentra en su camioneta estacionada, a la que s ele escucha decir: "esperamos a mi hermano".

Al sentir las cámaras cerca de ella, la mujer aprovecha para aclarar que la unidad que siguen fans y medios de comunicación, no es la que lleva el cuerpo de Vicente Fernández.

"Oye, éste es el cuerpo de mi mamá, no es Vicente Fernández".

?#VIDEO | Un reportero confundió la carroza funeraria de una mujer con la de Vicente Fernández; sin embargo, no fue el único. #ep https://t.co/oCRKx1Rx9x

?? @Azteca pic.twitter.com/K3Had6oV0G — La Silla Rota (@lasillarota) December 13, 2021

Ante ello, el reportero se muestra realmente apenado, e incluso ofrece una disculpa a la señora.

"Que bueno que lo dice señora, todos estamos confundidos. Que pena, le ofrezco una disculpa. Pues no, no es Vicente Fernández, no es Vicente Fernández, ya lo acaba de decir", expresó el reportero aún durante la transmisión en vivo.





(Imelda Téllez)